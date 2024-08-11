В Москве подростки арендовали каршеринг под чужим именем и врезались в дом. Один погиб

На юго-западе Москвы подростки арендовали под чужим именем каршеринг и врезались в жилой дом. Об этом сообщает столичная прокуратура.
В результате ДТП пассажир 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 годов рождения, госпитализированы. Водитель авто покинул место аварии. Предварительно, он тоже несовершеннолетний.
Согласно фотографиям с места происшествия, арендованный автомобиль принадлежит каршерингу «Ситидрайв».
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В прошлом году в Москве 10-летняя девочка укололась об оставленный на заднем сиденье каршеринга шприц. Экспертиза показала, что в нем был мефедрон.