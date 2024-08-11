Участника BTS Agust D могут ждать 2 года тюрьмы из‑за пьяной езды на скутере

На солиста BTS Agust D (он же известен как Шуга) могут завести уголовное дело о пьяной езде на скутере. Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на корейскую полицию.

Ранее на этой неделе 31-летний музыкант принес извинения поклонникам за участие в неприятном инциденте. Согласно его обращению на платформе Weverse, 6 августа он выпил за ужином и решил доехать полкилометра до дома на электросамокате.

«Я не знал, что на самокате нельзя кататься в состоянии алкогольного опьянения и это нарушает правила дорожного движения, и решил проехать небольшое расстояние до дома», — объяснил артист.

«Вернувшись домой, я припарковался и упал. Полицейские были неподалеку. Они взяли у меня анализ на алкоголь, после чего я лишился прав [на управление электросамокатом] и заплатил штраф», — рассказал Agust D.

«Это непростительно, и я должен взять на себя ответственность. Я прошу прощения у тех, кого задел своими безответственными и ошибочными действиями, и буду относиться к этому внимательнее», — заканчивается текст.

Тем не менее, сейчас полиция может предъявить ему уголовное обвинение. Согласно заявлению пресс-службы, проблема заключается в размерах самоката.

По корейским законам, к этой категории относятся средства передвижения легче 30 килограмм и медленнее 25 километров в час. Однако транспорт артиста превышает эти нормы и может быть классифицирован как скутер. Наказание за нетрезвое вождение в этом случает будет соответствовать автомобильному.