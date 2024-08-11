В Курске обломки ракеты упали на жилой дом, пострадали 13 человек

Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в Курске. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.
Судя по фотографиям, фрагменты упали во дворе девятиэтажного здания в Железнодорожном округе областной столицы, повредили стоявшие на улице автомобили, балконы и выбили стекла.
По данным городского главы, пострадали 13 местных жителей, двое находятся в тяжелом состоянии. Всех оперативно доставили в больницы, добавил чиновник.
Владельцев пострадавших квартир эвакуировали в пункты временного размещения, их вывезли в загородный лагерь. Курский врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что администрация округа оформит все необходимые документы для получения компенсации.
По сообщению Минобороны, ночью средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты «Точка-У», еще 16 дронов уничтожили над Воронежской областью, 3 устройства — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.
Врио губернатора также сообщил, что на территорию Беловского района зашла украинская ДРГ. «Нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. В данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — добавил он.