В Курске обломки ракеты упали на жилой дом, пострадали 13 человек

Сегодня в 11:15
Фото: мэр Курска Игорь Куцак/Telegram

Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в Курске. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

Судя по фотографиям, фрагменты упали во дворе девятиэтажного здания в Железнодорожном округе областной столицы, повредили стоявшие на улице автомобили, балконы и выбили стекла.

По данным городского главы, пострадали 13 местных жителей, двое находятся в тяжелом состоянии. Всех оперативно доставили в больницы, добавил чиновник.

Владельцев пострадавших квартир эвакуировали в пункты временного размещения, их вывезли в загородный лагерь. Курский врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что администрация округа оформит все необходимые документы для получения компенсации.

По сообщению Минобороны, ночью средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты «Точка-У», еще 16 дронов уничтожили над Воронежской областью, 3 устройства — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей.

Врио губернатора также сообщил, что на территорию Беловского района зашла украинская ДРГ. «Нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. В данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — добавил он.

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