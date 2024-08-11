«Курара» отменили тур по югу России

У группы «Курара» сорвался тур по югу России. Об этом участники коллектива рассказали на странице во «ВКонтакте».

Они не уточнили причину и не смогли назвать сроки, сколько поклонникам из Самары, Саратова, Воронежа, Ростова, Краснодара и Сочи придется подождать новых концертов. Отметившая в этом году 20 лет деятельности группа лишь сообщила, что на ситуацию не могут «повлиять ни мы, ни организаторы, ни вы».

«Наша встреча обязательно состоится, но точные сроки на данный момент назвать сложно. Мы сразу все объявим, когда возникнет понимание. Все купленные ранее билеты, конечно же, будут действительны на новые даты», — говорится в посте.

В «Кураре» отметили, что выступления в Москве и Екатеринбурге в конце сентября все-таки состоятся. Также на их сайте доступны билеты на юбилейные шоу в Тбилиси и Батуми.

Поездки коллектива на юг России должны были состояться в конце августа. Кроме того, оставалась неясной ситуация с переносом июльских концертов в Самаре и Саратове.

На прошлой неделе Иван Ургант рассказал об отмене выступления на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге. Что изменилось за три дня после анонса, он не уточнил.