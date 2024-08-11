Линь Юйтин выиграла золотую медаль Олимпиады по боксу

Представительница Тайваня Линь Юйтин завоевала золотую медаль Олимпиады по боксу в весовой категории до 57 килограмм. В финальном бою она единогласным решением судей победила полячку Юлию Шеремету.

Как и Иман Хелиф, Линь Юйтин была дисквалифицирована Международной федерацией бокса на основании неназванных анализов. По словам главы организации Умара Кремлева, у нее выявили XY-хромосомы. Олимпийский комитет перестал признавать федерацию в 2018 году, оправдал девушку и допустил до соревнований.

Вместе с алжирской спортсменкой китаянку заподозрили в принадлежности к мужскому полу. В частности, Джоан Роулинг предположила, что Линь и Хелиф исключат с соревнований только в случае серьезных травм или смерти более женственных участниц.

Линь столкнулась и с агрессией со стороны соперниц. После проигранных ей боев болгарка Светлана Станева и турчанка Эсра Йылдыз Кахраман пальцами показали сопернице сложенный из пальцев X, намекая на якобы недостающую девушке хромосому.