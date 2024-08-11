Томас Бах уйдет с поста главы Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об уходе с поста после окончания срока его полномочий. Об этом пишет ТАСС.

70-летний немец возглавляет организацию с 2013 года и занимает кресло уже два срока, текущий заканчивается в марте 2025 года. Члены структуры допускали возможность переписывания хартии с целью дать лидеру шанс остаться и на третий, но, в конце концов, он отказался.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — сказал Бах, анонсируя уход.

«Чтобы эффективно реализовать все новые проекты, справиться с технологическим цунами конвергенции таких наук, как искусственный интеллект, биохимия и нейронаука, вам необходимо погрузиться в этот цифровой мир. Вам нужно по-настоящему участвовать в этом цифровом мире. Вы должны глубоко понимать эти новые способы мышления и общения», — отметил он.

«В противном случае вы не сможете безопасно вести корабль нашего олимпийского движения по высоким волнам этого цунами. Для этого нового образа жизни я, с учетом моего возраста, не лучший капитан», — пояснил решение немец.

Президент уже вошел в историю МОК — при назначении он стал ее первым главой с олимпийской медалью. В 1976 году он выиграл золото в фехтовании рапирой в составе сборной ФРГ.