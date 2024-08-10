Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от нее за 5 дней до съемок

Хоакин Феникс отказался от роли в новой картине режиссера Тодда Хейнса («Темные воды») за пять дней до начала съемок. Киношники уверены, что артист «струсил», и не знают, что делать дальше. Об этом рассказали источники IndieWire и Variety.

О сюжете проекта актера и постановщика известно не очень много. По словам собеседников изданий, Феникс собирался исполнить главную роль в детективной истории о влюбленных мужчинах. Причем он же работал над сценарием вместе с Хейнсом и сценаристом Джоном Реймондом, уточняют источники.

В прошлом году постановщик обещал журналистам поставить любовную историю двух 30-летних мужчин и добавить в нее откровенные сексуальные сцены. Более того, он говорил, что Феникс приносил ему «фрагменты идей» и «толкал проект во все более опасное русло в сексуальном плане».

Variety отмечает, что неназванный фильм должен был получить редкий рейтинг «только для совершеннолетних» (NC-17). В отличие от рейтинга «только в присутствии взрослых» ® на такие ленты в зал не пускают подростков, а значит, потенциальная аудитория была бы у́же.

Участие звезды «Джокера» было решающим фактором для студии Killer Films запустить проект в производство, а права на его международный прокат уже проданы дистрибьюторам, добавляет издание. Уход актера может принести многомиллионные убытки: Феникса не получится просто заменить, все необходимые декорации в мексиканской Гвадалахаре уже возведены, а всем участвующим в проекте сторонам необходимо выплатить деньги.