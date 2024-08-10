Okko открыл доступ к «Смешарикам», «Трем котам» и еще множеству популярных на YouTube мультсериалов

Сегодня в 19:10
Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko открыл доступ к популярным на YouTube детским проектам. Для просмотра достаточно зарегистрироваться на площадке, и зрителям откроется мир культовых мультфильмов и шоу.

В каталоге сервиса можно найти такие хиты, как «Маша и медведь», «Три кота», «Смешарики», «Новое Простоквашино», «Малышарики», «Деревяшки» «Лео и Тиг», «Приключения Ам Няма» «Ми-ми-мишки», «Мини-мишки» и многие другие.

Представители сервиса объясняют акцию всплеском интереса к контенту, который маленькие зрители привыкли смотреть на американском видеохостинге, Теперь малыши смогут увидеть его в любое время на российском стриминге.

«Мы понимаем, насколько важно для маленьких зрителей быть рядом с любимыми героями, поэтому решили открыть доступ к контенту, который пользовался наибольшей популярностью на YouTube, да и отличным детским шоу вообще», — отмечает менеджер детского направления Okko Илья Круглый.

«Благодаря прогрессивной системе рекомендаций Okko и удобному детскому профилю родители могут быть уверены, что дети проводят время с удовольствием и в безопасной среде», — добавляет он.

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