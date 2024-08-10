Okko открыл доступ к «Смешарикам», «Трем котам» и еще множеству популярных на YouTube мультсериалов

Онлайн-кинотеатр Okko открыл доступ к популярным на YouTube детским проектам. Для просмотра достаточно зарегистрироваться на площадке, и зрителям откроется мир культовых мультфильмов и шоу.

В каталоге сервиса можно найти такие хиты, как «Маша и медведь», «Три кота», «Смешарики», «Новое Простоквашино», «Малышарики», «Деревяшки» «Лео и Тиг», «Приключения Ам Няма» «Ми-ми-мишки», «Мини-мишки» и многие другие.

Представители сервиса объясняют акцию всплеском интереса к контенту, который маленькие зрители привыкли смотреть на американском видеохостинге, Теперь малыши смогут увидеть его в любое время на российском стриминге.

«Мы понимаем, насколько важно для маленьких зрителей быть рядом с любимыми героями, поэтому решили открыть доступ к контенту, который пользовался наибольшей популярностью на YouTube, да и отличным детским шоу вообще», — отмечает менеджер детского направления Okko Илья Круглый.