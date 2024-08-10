«Охотники за сокровищами» обнаружили вещи Канье Уэста на тысячи долларов в брошенном гараже

«Охотники за сокровищами» нашли десятки ящиков Канье Уэста в старом гараже. Им удалось проиобрести костюмы со знаковых выступлений рэпера, его музыкальное оборудование, дизайны и наброски для коллекций Yeezy и многое другое. Своими находками они поделились в тиктоке.

Авторы аккаунта @LockerBlocker20 оформили покупку 7 августа и показали открытие гаража на стриме. Судя по первому видео, помещение было доверху забито массивными ящиками и пластиковыми контейнерами. Каждую находку блогеры сопровождали восхищенными вздохами и руганью.

В первой коробке удалось обнаружить внутриканальные мониторы от JH Audio. Цена наушников этого бренда начинается от 700 и заканчивается 3700 долларов.

Следом блогеры наткнулись на контейнеры с рубашками Уэста с масштабного концерта в Hollywood Bowl в 2015 году, подробными набросками одежды из коллекции Yeezy, вероятно, так и не попавшей в производство.

В специальном чемоданчике нашелся микрофон AKG C414. Новый такой стоит от 1000 до 1300 тыс. долларов.

Следом охотники показали контейнер с костюмами для выступления на благотворительном вечере американской партии демократов в 2015 году. Там же они нашли зарисовки с раскройками для личных джинсов Ким Кардашьян.

В следующей коробке хранился целый клад — множество масок и костюмов актеров и подтанцовки выступления в Hollywood Ball с комментариями к концепциям и ролям. Там же лежали ботинки Yeezy 950 из шестого сезона бренда рэпера. На популярной реселл-площадке Grailed аналогичную модель можно найти за 500 долларов и больше, но искателям попалась неизданная версия в фиолетовом цвете.

Также среди множества других рабочих материалов для коллекций удалось найти синтезатор Ensoniq ASR-10 с чьим‑то начертанным именем. Устройство было выпущено в 1992 году, на Ebay его можно найти за 1000 долларов. Наконец, в другой коробке хозяин оставил пиджак Junya Watanabe.

В продолжение распаковки @LockerBlocker20 попался собранный сэмплер Akai, вещи Balenciaga, еще больше образцов невыпущенной одежды Yeezy, набросков и концептов, робы участников хора Sunday Service, каталоги бренда артиста и рабочие материалы коллаборации с Gap.

Однако самой необычной находкой оказался массивный фотопринтер, похожие устанавливают в фотобудки в торговых центрах и игровых залах. Авторы видео предположили, что на нем до сих пор хранятся архивные снимки рэпера.

Сотрудничавший с Канье долгие годы звукорежиссер Майк Дин отреагировал на находку блогеров. В комментариях под одним из видео он предупредил: «Если найдете какой‑нибудь ящик с подписью „Майк“, не трогать. Мое. Это мои вещи». Новые владельцы, впрочем, его огорчили, сказав, что ничего не нашли.

Похожие гаражные распродажи проходят в США постоянно и стали источником контента для множества блогеров в ютубе и тиктоке. Обычно арендодатели подобных помещений выставляют вещи на продажу, когда владельцы перестают платить за аренду или долго не забирают вещи. Как правило, содержимое продают скопом и за одну цену на аукционе, так что участники не знают, что приобретают на самом деле.

У Канье Уэста же могут быть проблемы. Бывший глава его команды Майло Яннопулос обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что рэпера подсадили на веселящий газ.

По словам приближенного к артисту управленца, звездный дантист Томас Коннелли не только установил рэперу титановые протезы за 850 тыс. долларов, но и продает ему баллоны газа. Из‑за зависимости Уэст якобы больше не способен успешно выпускать музыку и одежду.