«Своими миллиардами мог Готэм преобразить!»: дагестанские имамы раскритиковали Бэтмена

Дагестанский проповедник Мухаммадрасул Гимбатов раскритиковал Бэтмена. По мнению богослова, обеспеченный супергерой мог изменить город благотворительными проектами вместо преследования суперзлодеев. Видео появилось на ютуб-канале муфтията Дагестана еще в начале июля, однако завирусилось в соцсетях только сейчас.

Имамы собрались обсудить резонансный временный запрет ношения никаба в Дагестане. Внимание Гимбатова привлекли некоторые люди, которые спекулируют на теме, гонятся за лайками и подписчиками. Их он сравнил с Бэтменом.

«Кто такой Бэтмен? Этот человек, который от отца унаследовал корпорацию, 10 млрд долларов. Этот человек своими миллиардами может Готэм так преобразить, социальными программами, за эти деньги можно искоренить преступность напрочь», — уверен проповедник.

«Вместе с этим чем он занимается? Наряжается в костюм летучей мыши и по ночам по крышам бегает, каких‑то фриков ловит. Для людей он супергерой. По факту что он для общества сделал? Он школу построил, больницу построил, колледж построил? Он же, просто премируя полицейских, может с преступностью покончить. Он не хочет, чтобы преступность исчезла, понимаешь?», — добавил богослов.

«Поэтому когда эти люди от имени ислама выступают, красиво говорят, баллы набирают на простых формах. Вот эти люди „бэтмены“, для общества ничего не дали кроме как вещают через интернет. В худшем случае они могут сбежать в какое‑нибудь исламское государство и нам расскажут, как там жить. Они почему „бэтмены“? Потому что простой народ народ называет их героями, а по факту они лайки собирают как Бэтмен», — заключил он.

В разговоре с «Подъемом» представители муфтията отметили, что Гимбатов «всесторонне развитый, современный» проповедник, а подкасты прежде всего должны принести людям пользу.

«Главное, чтобы от этого польза была. Вам же интересно стало? Вы же на историю с Бэтменом по-другому посмотрели? Не цель само снятие передач, подкастов, а цель — чтобы людям была польза, людям было интересно, они смотрели. Сейчас очень много контента, материала, в том числе религиозного, и когда человек может так интересно, полезно, правильно доносить, мы тоже этому рады, конечно, и стараемся снимать то, что интересно», — считают в религиозной организации.