Хаски выступит вместо Масла Черного Тмина на Пикнике «Афиши» в Петербурге

Хаски еще раз выступит на Пикнике «Афиши» в Петербурге. Второй его концерт состоится 11 августа на сцене Rutube.

Это будет уже иной формат выступления — рэпер сделает упор на музыкальную часть под аккомпанемент лайв-бэнда, в состав которого войдут барабаны, бас-гитара, аккордеон, вибрафон и клавиши.

Хаски заменит Масло Черного Тмина, который, как стало известно ранее, не будет выступать на Пикнике «Афиши» в Петербурге 11 августа. Выступление отменилось по личным и независящим от организаторов причинам.

В этом году Пикник «Афиши» впервые проходит в Петербурге. На Елагином острове выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МС и другие.