Хаски выступит вместо Масла Черного Тмина на Пикнике «Афиши» в Петербурге

Хаски еще раз выступит на Пикнике «Афиши» в Петербурге. Второй его концерт состоится 11 августа на сцене Rutube.
Это будет уже иной формат выступления — рэпер сделает упор на музыкальную часть под аккомпанемент лайв-бэнда, в состав которого войдут барабаны, бас-гитара, аккордеон, вибрафон и клавиши.
Хаски заменит Масло Черного Тмина, который, как стало известно ранее, не будет выступать на Пикнике «Афиши» в Петербурге 11 августа. Выступление отменилось по личным и независящим от организаторов причинам.
В этом году Пикник «Афиши» впервые проходит в Петербурге. На Елагином острове выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МС и другие.
Многие артисты представят эксклюзивные программы и новые песни. Билеты можно найти на «Афише».