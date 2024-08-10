В Москве пенсионера силой выгнали из автобуса за то, что он назвал бойцов ЧВК «Вагнер» убийцами

Двое мужчин напали на пенсионера в центре Москвы. Его силой вывели из автобуса и позвали «на Лубянку» за слова о ЧВК «Вагнер». Об этом адвокат мужчины Оскар Черджиев рассказал РБК.

Сообщается, что инцидент произошел 9 августа на маршруте № 528. Когда автобус проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» на улице Варварка, 87-летний мужчина вслух назвал наемников убийцами, что возмутило двоих неизвестных.

«Судя по видео и по тому, что рассказал мне мой подзащитный, с его стороны никаких противоправных, противозаконных действий не было. Он просто спокойно ехал в автобусе в поликлинику на Кропоткинскую. И в этот момент два гражданина, как подзащитный сказал мне, отец и сын, стали предъявлять к нему требования и говорить ему, чтобы он вместе с ними проследовал, как они сказали, на Лубянку», — рассказал Черджиев.

Защитник добавил, что пожилой мужчина отказался покидать салон, и тогда его ударили кулаком в грудь, заломали ему руки и вытолкали на улицу. Там они встретились с сотрудником ДПС, который провел их в отдел полиции.

«Мы написали по итогам заявление о том, что ему из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения. У него был слуховой аппарат, который куда‑то исчез. Соответственно, на его пропажу тоже [заявили]», — отметил адвокат, уточнив, что в заявлении они попросили возбудить уголовное дело против нападавших.

«Если нам откажут в возбуждении уголовного дела, то будем обжаловать отказ в прокуратуру и так далее. Завтра Дмитрий Павлович поедет снимать побои, пройдет медицинское освидетельствование», — отметил защитник.

По информации источника РИА «Новости», органы возбудили против мужчин уголовное дело о хулиганстве. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В первые сутки после происшествия в сети появились фотографии одного из вероятных нападавших, пишет «Подъем». Кто‑то прогнал их через сервис идентификации по изображению, и тот выдал страницу журналиста из Старого Оскола Евгения Горожанкина. На мужчину полился поток оскорблений в соцсетях, рассказал он.

© Фото: «Подъем»

«Вчера днем внезапно ко мне пачкой приходит много сообщений „ВКонтакте“. И они такого рода: „правда ли, что вы били старика?“; „теперь тебя и вагнеровцы не спасут“; „теперь тебе кранты“; „мы передали твои данные ВСУ“ и так далее. Я не могу понять, в чем дело», — делится директор издательского дома «Оскольский край».

«Тут мне звонит мой давний друг, который живет в Америке, и говорит, что у них в ТГ-каналах видео, как человек, похожий на меня, заламывает старика, кричит на него, и подписано, что это я. Я был уверен, что это провокация со стороны соседней страны…» — говорит он.