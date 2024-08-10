В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет объявил о режиме контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что такое решение принял глава структуры и директор ФСБ Александр Бортников.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — сообщили в комитете.

Его представители отмечают, что украинскими военными и спецслужбами «предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны».

«Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов», — говорится в сообщении.

Последний раз режим КТО власти вводили в Дагестане в июне этого года после нападения на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

С утра 6 августа на границе Курской области с Украиной идут бои. В Минобороны заявили о попытке прорыва границы более чем 300 диверсантами с танками и бронемашинами. Они атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, отметили в министерстве.