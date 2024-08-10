Умерла экс-глава YouTube Сьюзан Воджицки

В возрасте 56 лет умерла экс-гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки. Об этом рассказал главный исполнительный директор Google Сундар Пинчаи.

Воджицки в течение двух лет боролась с раком. «Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки. <…> Она так же важна для истории Google, как и любой другой человек, и трудно представить мир без нее.

Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир. <…> Покойся с миром, Сьюзан», — написал Пинчаи в X.

Воджицки занимала пост гендиректора YouTube с 2014 по 2023 год. Свою отставку она объяснила желанием «начать новую главу, посвященную семье, здоровью и личным проектам».