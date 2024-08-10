Иман Хелиф победила на олимпийском турнире по боксу

Алжирская спортсменка Иман Хелиф выиграла женский олимпийский турнир по боксу. В финальном бою в категории 66 килограмм она победила китаянку Ян Лю и забрала золотую медаль.
Хелиф одержала победу на соревновании, продемонстрировав удивительное доминирование над противницами — за пять боев она не уступила ни раунда. Ее медаль также стала первой для Алжира в этом виде спорта.
Ее путь к вершине начался с одного из самых коротких боев в истории. Итальянка Анджела Карини пропустила один удар по голове и покинула ринг в слезах.
После отказа Карини от боя Хелиф заподозрили в смене пола. В частности, об этом заявили Джоан Роулинг, Илон Маск и Дмитрий Песков. Рожденная в Алжире Хелиф не является трансперсоной, соответствующая операция запрещена в ее стране.
Иман Хелиф ранее не была допущена на женский чемпионат мира по боксу, организованный Международной федерацией бокса. По словам президента организации Умара Кремлева, у Хелиф были обнаружены XY-хромосомы. В МОК результаты анализов не признают, как и всю структуру.
После боя Карини отреагировала на шумиху и принесла сопернице извинения. «Я не хотела, чтобы все так получилось. На самом деле я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я разозлилась из‑за того, что мои Олимпийские игры пошли прахом», — поделилась итальянка и добавила, что «обняла бы» Хелиф, если бы встретила ее вновь.