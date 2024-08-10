На Луне могут построить 100-метровые «уличные фонари»

Сегодня в 12:51
Фото: Honeybee Robotics Ltd

На Луне планируют построить 100-метровые «уличные фонари», которые будут выше статуи Свободы (93 метра). Об этом сообщает портал LiveScience.

Финансирование получила частная компания Honeybee Robotics (часть Blue Origin Джеффа Безоса), специализирующаяся на космических технологиях.

Так как лунная ночь длится около двух земных недель, это представляет угрозу для будущих исследователей, зависящих от солнечной энергии. Для решения этой проблемы Honeybee Robotics предложила установить на Луне огромные фонари.

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© Фото: Honeybee Robotics Ltd

В честь этого компания опубликовала рекламный ролик, в котором главный исследователь проекта Вишну Санигепалли объясняет, что массивные фонарные столбы предназначены для аккумулирования солнечной энергии в течение лунного дня и последующего освещения окрестностей мощными прожекторами в течение двухнедельной лунной ночи.

По его словам, большая высота ламп важна не только для того, чтобы заглянуть за края обширных лунных кратеров, но и для того, чтобы поднять до 0,9 тонны научного оборудования, такого как камеры и устройства связи, на более высокие точки обзора.

В то же время основание каждой башни будет оснащено адаптерами питания для подзарядки луноходов или других гипотетических объектов лунной инфраструктуры, находящихся поблизости.

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