Disney показал, как будет выглядеть Стич в грядущем фильме «Лило и Стич»

Disney показал на выставке D23, как будет выглядеть Стич в грядущей лайв-экшн-версии «Лило и Стич». Фильм выйдет в прокат летом 2025 года.

Перезагрузка последует за оригинальным фильмом, вышедшим в 2002 году, сценаристом и режиссером которого выступили Крис Сандерс и Дин ДеБлуа. «Лило и Стич» рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич.

В роли Лило дебютирует актриса Майя Кеалоха, Нани сыграет юная Сидни Элизабет Агудонг, а ее возлюбленного Дэвида Кавену сыграет актер-новичок Кахьяу Мачадо.

В ленте также снимутся Зак Галифианакис (Доктор Джамба Джукиба) и Билли Магнуссен (агент Пликли). Стича вновь озвучил автор мультфильма «Лило и Стич» Крис Сандерс.