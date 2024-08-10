«Ведьма без ковена»: посмотрите трейлер сериала «Это все Агата» — о злодейке из «ВандыВижена»

Сегодня в 09:53
Фото: Marvel Studios

Вышел полноценный трейлер сериала Это все Агата» — спин-оффа «ВандыВижена». Его премьера состоится 18 сентября.

Согласно синопсису, Агата Харкнесс оказывается в безвыходном положении после того, как подозрительный гот-подросток помогает ей освободиться от искаженного заклинания Ванды.

«Подросток умоляет ее взять его с собой на легендарную Дорогу ведьм — серию испытаний, которые должны вернуть ей силы. Вместе Агата и загадочный подросток собирают отчаянный шабаш и отправляются в путь».

Главную роль исполнилаа Кэтрин Хан. В сериале также снимаются Обри Плаза, Сашир Замата, Патти ЛюПон, Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца».

Для Плазы и Хан сериал стал своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».

В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.

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