Вышел полноценный трейлер сериала Это все Агата» — спин-оффа «ВандыВижена». Его премьера состоится 18 сентября.

Согласно синопсису, Агата Харкнесс оказывается в безвыходном положении после того, как подозрительный гот-подросток помогает ей освободиться от искаженного заклинания Ванды.

«Подросток умоляет ее взять его с собой на легендарную Дорогу ведьм — серию испытаний, которые должны вернуть ей силы. Вместе Агата и загадочный подросток собирают отчаянный шабаш и отправляются в путь».

Главную роль исполнилаа Кэтрин Хан. В сериале также снимаются Обри Плаза, Сашир Замата, Патти ЛюПон, Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца».

Для Плазы и Хан сериал стал своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».