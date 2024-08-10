Вышел тизер-трейлер ремейка «Белоснежки» с Рейчел Зеглер в главной роли

Disney выпустил первый тизер-трейлер ремейка «Белоснежки». Премьера фильма состоится 21 марта 2025 года.

В ролике впервые показаны Рейчел Зеглер в образе культовой диснеевской героини и Галь Гадот в роли злобной королевы, когда она говорит в волшебное зеркало и превращается в переодетую старуху, чтобы дать Белоснежке отравленное яблоко.

Режиссером фильма стал Марк Уэбб («500 дней лета» и «Удивительный Человек-паук»). Сценарий к нему написали Эрин Крессида Уилсон («Секретарша») и Грета Гервиг («Барби»).

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

В 2022-м Питер Динклейдж раскритиковал ремейк «Белоснежки» за отсталый подход к изображению гномов из сказки. В ответ Disney заверил, что создатели картины «консультировались с членами сообщества карликов», «чтобы избежать укоренения стереотипов из оригинального анимационного фильма».