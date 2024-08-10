В Катаре запретили прокат фильма «Все закончится на нас» из‑за сцен с поцелуями

В Катаре запретили прокат романтической драмы «Все закончится на нас» из‑за сцен поцелуев. Об этом сообщает Deadline.

Фильм по роману Коллин Гувер имеет рейтинг 13+. В нем много говорится о домашнем насилии, а в центре внимания — психика женщины, которая мечется между тем, чтобы остаться в токсичных отношениях или уйти из них.

Запрет на показ «Все закончится на нас» последовал за запретом других голливудских фильмов. Среди них — «Человек-паук: Паутина вселенных», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Вечные», «Барби», «Кто угодно, только не ты», «Без обид» и «Вестсайдская история».