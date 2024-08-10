Pixar разрабатывает третью часть «Суперсемейки»

Pixar объявила о работе над третьей частью мультфильма «Суперсемейка». Об этом студия объявила на D23.
Сценарист и режиссер Брэд Берд, снявший две части «Суперсемейки», вернется к работе над сиквелом.
Подробности грядущего фильма не раскрываются. Приблизительная дата релиза также не называется.
Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает о Мистере Исключительном и Эластике, которые пытались жить обычной жизнью, когда супергерои и суперспособности были запрещены правительством. Первый фильм собрал в мировом прокате более 630 млн долларов, а сиквел заработал 1,24 млрд по всему миру.
Действие «Суперсемейки-2» происходит сразу после событий первой части, несмотря на то, что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.