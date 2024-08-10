Pixar разрабатывает третью часть «Суперсемейки»

Сегодня в 09:09
Фото: Walt Disney Company

Pixar объявила о работе над третьей частью мультфильма «Суперсемейка». Об этом студия объявила на D23.

Сценарист и режиссер Брэд Берд, снявший две части «Суперсемейки», вернется к работе над сиквелом.

Подробности грядущего фильма не раскрываются. Приблизительная дата релиза также не называется.

Оригинальная «Суперсемейка» рассказывает о Мистере Исключительном и Эластике, которые пытались жить обычной жизнью, когда супергерои и суперспособности были запрещены правительством. Первый фильм собрал в мировом прокате более 630 млн долларов, а сиквел заработал 1,24 млрд по всему миру.

Действие «Суперсемейки-2» происходит сразу после событий первой части, несмотря на то, что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами