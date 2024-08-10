«Я всегда хотел брата»: вышел трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Walt Disney Studios представил на выставке D23 полноценный трейлер приквела «Короля льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря.
В ролике показали первое знакомство и последующую дружбу между Муфасой и Шрамом под песню «I Always Wanted A Brother».
По сюжету фильма «Муфаса: Король Лев» Рафики рассказывает легенду о Муфасе юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.
«История показывает Муфасу осиротевшим львенком, потерянным и одиноким, пока он не встречает добросердечного льва по имени Така [он же Шрам]— наследника королевской крови», — гласит синопсис.
«Что вы узнаете из этой истории , так это то , что Муфаса — тот , кто он есть … из‑за семьи и друзей, которые у него есть », — сказал режиссер Барри Дженкинс.
Как и в фильме по «Королю Льву», Муфасу озвучил Аарон Пьер. Еще в ленте звучат голоса Мадса Миккельсена (лидер прайда лев Кирос), Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон соответственно).