«Я всегда хотел брата»: вышел трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Walt Disney Studios представил на выставке D23 полноценный трейлер приквела «Короля льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря.

В ролике показали первое знакомство и последующую дружбу между Муфасой и Шрамом под песню «I Always Wanted A Brother».

По сюжету фильма «Муфаса: Король Лев» Рафики рассказывает легенду о Муфасе юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.

«История показывает Муфасу осиротевшим львенком, потерянным и одиноким, пока он не встречает добросердечного льва по имени Така [он же Шрам]— наследника королевской крови», — гласит синопсис.

«Что вы узнаете из этой истории , так это то , что Муфаса — тот , кто он есть … из‑за семьи и друзей, которые у него есть », — сказал режиссер Барри Дженкинс.