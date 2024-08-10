«Я всегда хотел брата»: вышел трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Сегодня в 08:56
Фото:Walt Disney Studios/YouTube

Walt Disney Studios представил на выставке D23 полноценный трейлер приквела «Короля льва» — о Муфасе. Лента выйдет в прокат 20 декабря.

В ролике показали первое знакомство и последующую дружбу между Муфасой и Шрамом под песню «I Always Wanted A Brother».

По сюжету фильма «Муфаса: Король Лев» Рафики рассказывает легенду о Муфасе юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.

«История показывает Муфасу осиротевшим львенком, потерянным и одиноким, пока он не встречает добросердечного льва по имени Така [он же Шрам]— наследника королевской крови», — гласит синопсис.

«Что вы узнаете из этой истории , так это то , что Муфаса — тот , кто он есть … из‑за семьи и друзей, которые у него есть », — сказал режиссер Барри Дженкинс.

Как и в фильме по «Королю Льву», Муфасу озвучил Аарон Пьер. Еще в ленте звучат голоса Мадса Миккельсена (лидер прайда лев Кирос), Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон соответственно).

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами