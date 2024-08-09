Масло Черного Тмина не выступит на Пикнике «Афиши» в Петербурге

Масло Черного Тмина не будет выступать на Пикнике «Афиши» в Петербурге. Рэпер должен был выйти на сцену 11 августа — в заключительный день фестиваля.
Выступление отменилось по личным и независящим от организаторов причинам. Вместо Масла Черного Тмина на сцене Rutube выступит другой артист. Его имя объявят в соцсетях Пикника «Афиши» уже 10 августа.
В этом году Пикник «Афиши» впервые пройдет в Петербурге. На Елагином острове выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МСи другие.
Многие представят эксклюзивные программы — «караоке» от Feduk, перформанс Хаски, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov и «Второй Ка». Билеты можно найти на «Афише».
В прошедшие выходные Пикник «Афиши» отгремел в столичных «Лужниках». На сцене играли Дельфин, Feduk, Хаски, Найк Борзов и Pharaoh. Самыми яркими моментами с фестиваля «Афиша Daily» поделилась в своем телеграм-канале.