Масло Черного Тмина не выступит на Пикнике «Афиши» в Петербурге

Масло Черного Тмина не будет выступать на Пикнике «Афиши» в Петербурге. Рэпер должен был выйти на сцену 11 августа — в заключительный день фестиваля.

Выступление отменилось по личным и независящим от организаторов причинам. Вместо Масла Черного Тмина на сцене Rutube выступит другой артист. Его имя объявят в соцсетях Пикника «Афиши» уже 10 августа.

В этом году Пикник «Афиши» впервые пройдет в Петербурге. На Елагином острове выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МСи другие.

Многие представят эксклюзивные программы — «караоке» от Feduk, перформанс Хаски, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov и «Второй Ка». Билеты можно найти на «Афише».