Муся и Симба: названы самые популярные клички кошек в Москве

В Москве домашних кошек чаще всего называют Мусей, Бусей и Барсиком. Об этом говорится в статистике сервиса «Запись животного к ветеринарному врачу».
В топ-10 с начала 2024 года также вошли клички Алиса, Биргир, Кузя, Маруся, Мася, Симба и Персик. В список самых популярных пород попали входят шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.
По словам председателя комитета госуслуг Елены Шинкарук, некоторые пользователи не знают породу своей кошки, поэтому нередко пишут «беспородная», «другая» и «домашняя».
В начале июля немецкого шпица назвали самой популярной породой собак в России. Кинолог Владимир Голубев отметил, что все чаще жители больших городов заводят небольших собак-компаньонов.
«Если раньше было популярно заводить крупных рабочих собак, например, в 1990-е на улицах чаще можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок, а не маленьких компаньонов вроде немецкого шпица или чихуахуа, то сейчас образ жизни современного человека, который живет в мегаполисе, диктует выбор других пород», — добавил он.