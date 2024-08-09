Муся и Симба: названы самые популярные клички кошек в Москве

Вчера в 22:58
Фото: Paul Hanaoka/Unsplash

В Москве домашних кошек чаще всего называют Мусей, Бусей и Барсиком. Об этом говорится в статистике сервиса «Запись животного к ветеринарному врачу».

В топ-10 с начала 2024 года также вошли клички Алиса, Биргир, Кузя, Маруся, Мася, Симба и Персик. В список самых популярных пород попали входят шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

По словам председателя комитета госуслуг Елены Шинкарук, некоторые пользователи не знают породу своей кошки, поэтому нередко пишут «беспородная», «другая» и «домашняя».

В начале июля немецкого шпица назвали самой популярной породой собак в России. Кинолог Владимир Голубев отметил, что все чаще жители больших городов заводят небольших собак-компаньонов.

«Если раньше было популярно заводить крупных рабочих собак, например, в 1990-е на улицах чаще можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок, а не маленьких компаньонов вроде немецкого шпица или чихуахуа, то сейчас образ жизни современного человека, который живет в мегаполисе, диктует выбор других пород», — добавил он.

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