Муся и Симба: названы самые популярные клички кошек в Москве

В Москве домашних кошек чаще всего называют Мусей, Бусей и Барсиком. Об этом говорится в статистике сервиса «Запись животного к ветеринарному врачу».

В топ-10 с начала 2024 года также вошли клички Алиса, Биргир, Кузя, Маруся, Мася, Симба и Персик. В список самых популярных пород попали входят шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

По словам председателя комитета госуслуг Елены Шинкарук, некоторые пользователи не знают породу своей кошки, поэтому нередко пишут «беспородная», «другая» и «домашняя».

В начале июля немецкого шпица назвали самой популярной породой собак в России. Кинолог Владимир Голубев отметил, что все чаще жители больших городов заводят небольших собак-компаньонов.