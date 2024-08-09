Кит Харингтон рассказал, почему отменили спин-офф о Джоне Сноу

Кит Харингтон рассказал в интервью Collider, что спин-офф сериала «Игра престолов» о Джоне Сноу отменили, потому что команда не смогла найти сюжет, «который стоило бы снять».

По словам актера, приквелы «Дом Дракона» и готовящийся к выходу «Рыцарь Семи Королевств» являются более «естественным» дополнением к вселенной «Игры престолов», в то время как такие сиквелы, как спин-офф о Джоне Сноу, имеют меньше смысла.

«Я думаю, что приквел — это естественная вещь. Это было сделано с „Лучше звоните Солу“ [в случае с AMC и вселенной „Во все тяжкие“] и с „Домом Дракона“.

В нашем случае дело попросту было в том, что мы не смогли придумать подходящую идею для дальнейшего развития персонажа. Чем дольше думали над этим, тем меньше в спин-оффе было смысла, поэтому мы отказались от проекта», — сказал Харингтон.