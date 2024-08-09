В Турции запретили Roblox из‑за сообщений об «эксплуатации детей»

В Турции заблокировали игровую онлайн-платформу Roblox. Об этом сообщает Türkiye Today.

Такое решение было принято из‑за сообщений о неуместном сексуальном контенте на платформе, который воспринимался как эксплуатация детей.

Дополнительными причинами запрета Roblox стали заявления о том, что на платформе проводятся виртуальные вечеринки, пропагандирующие педофилию. Чтобы заманить на них детей, организаторы, как утверждается, раздавали им бесплатную внутриигровую валюту.

Компания уже отправила властям Турции запрос для уточнения причины блокировки, она собирается как можно скорее решить эти проблемы и возобновить работу игры в стране.

Блокировка Roblox произошла через 5 дней после того, как в Турции запретили Instagram*. В турецком ведомстве не уточнили причин блокировки. Однако, по информации NTV, она может быть связана с решением соцсети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.