В лаунж-зоне на петербургском «Пикнике» будут мягкие пуфы, сухой бассейн и предсказания от ИИ

«Сбер» представит свою лаунж-зону на петербургском Пикнике «Афиши», который пройдет на Елагином острове 10 и 11 августа. Там будет сухой бассейн, пункт выдачи карт с уникальным дизайном от нейросети Kandisky, предсказание карьеры от искусственного интеллекта и зеркальные фотозоны.

Стенд от SberDevices сгенерирует посетителям уникальный музыкальный трек на основе их движений, в зоне «СберСпасибо» можно будет полежать на мягких пуфах или половить бонусы «Спасибо» в аэротрубе (их тут же будут обменивать на мерч).

Для детей установят огромную раскраску и фотобудку с маскотами бренда — СберКотом и Кусей. Владельцы подписки «СберПрайм» смогут пройти на «Пикник» без очереди.

В этом году Пикник «Афиши» впервые пройдет в Петербурге. На Елагином острове выступят Lab с Антоном Беляевым, Pharaoh, Дельфин, Найк Борзов, Антоха МС. Многие представят эксклюзивные программы — «караоке» от Feduk, перформанс Хаски, переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. В лайнапе также премьеры альбомов и новых песен Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov и «Второй Ка». Тут билеты.