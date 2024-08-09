Нина Останина попросила РКН проверить Артемия Лебедева из‑за интервью Юрию Дудю*

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью Юрию Дудю*.

«Комитет Госдумы по защите семьи выражает крайнее возмущение поведением и высказываниями дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью», — отметила она.

По словам Останиной, интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций. Депутат отметила, что такие высказывания звучат особенно недопустимо на фоне атак ВСУ на Курскую область и произошедшего в марте теракта в «Крокус Сити Холле».

«В случае выявления нарушений законодательства прошу генпрокурора РФ Игоря Краснова немедленно принять меры прокурорского реагирования», — добавила Останина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала подать в суд на Лебедева и Дудя за распространение «сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета» и ее лично. Общественница потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, деньги она пообещала направить семьям участников СВО.

После этого Лебедев извинился перед Мизулиной. Однако его извинения она не приняла. Глава ЛБИ также добавила, что хотела бы услышать официальную позицию VK по поводу интервью дизайнера Дудю. «Разделяет ли компания позицию своего сотрудника относительно деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина?» — спросила глава Лиги безопасного интернета.