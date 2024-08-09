В Китае преступники украли более 4000 трупов для создания протезов

В Китае раскрыли преступную сеть, которая похищала тела из крематориев и медлабораторий для изготовления медицинских протезов. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, преступники заработали на нелегальном бизнесе по продаже костных тканей около 380 млн юаней (около 53 млн долларов). Они украли более 4000 тел.

Кости трупов после кражи использовались для изготовления аллогенных костных трансплантатов, которые в том числе используют для лечения зубов, костей и суставов. Юрист И Шэнхуа рассказал, что полиция изъяла 18 тонн костей и более 34 тысяч готовых или почти завершенных протезов.

По словам юриста, гендиректор компании Shanxi Aorui Biomaterials, которая скупала тела и конечности, по фамилии Су признал свою вину. В полиции отметили, что с компанией сотрудничали сотрудники крематориев, которые «грубо расчленяли тела» для дальнейшей транспортировки.