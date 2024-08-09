Минздрав предложил запретить водить машину людям с расстройствами сексуального поведения

Минздрав хочет запретить управлять автомобилем людям с расстройствами сексуального поведения и половой идентификации. Это следует из нового перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортом, который предложило ведомство. Проект правительственного распоряжения опубликован на федеральном портале правовых актов.

Министерство предлагает добавить в перечень расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. Среди них по кодам Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) есть расстройства сексуального предпочтения (F65), в том числе фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, а также расстройства половой идентификации (F64), к которым относятся транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

Всего среди противопоказаний к управлению транспортом указаны 10 групп заболеваний. В частности, это органические расстройства; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения; невротические, связанные ‎со стрессом и соматоформные расстройства; умственная отсталость; психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; аномалии цветового зрения; бинокулярная слепота.

Если распоряжение подпишут, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сейчас в России действует МКБ-10, вышедшая еще в 1990 году и, как считают в ВОЗ, устаревшая. Международную классификацию болезней 11-го пересмотра опубликовали в 2018 году, в январе 2022-го Россия начала на нее переход, но в феврале 2024-го остановила ее внедрение. Причина — некоторые депутаты и сенаторы сочли, что МКБ-11 противоречит традиционным ценностям.

В МКБ-11 «транссексуализм» исключили из класса психических расстройств. В то же время в классификацию добавили новый класс — «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем», куда вошли рубрики «гендерное несоответствие в подростковом и зрелом возрасте», а также «гендерное несоответствие в детском возрасте».