В Лондоне появилась пятая работа Бэнкси за неделю. Граффити было нарисовано на тихой жилой улице в Уолтемстоу.

На новой работе изображены два больших пеликана, стоящие над магазином с fish and chips. Одна из птиц пытается поймать рыбу в воздухе, в то время как другая, головой вниз, ест идентичную рыбу, которая уже была на вывеске магазина.

Пользователи в комментариях в профиле Бэнкси отметили, что за ночь стоимость магазина Bonners Fish Bar выросла в 10 раз. Как и в случае с другими работами, представленными ранее на этой неделе, художник не дал никаких намеков на смысл, а просто опубликовал изображение работы без подписи.

В сети распространяется одна из теорий, которая предполагает, что своими работами Бэнкси критикует дикое и хаотичное поведение, происходящее сейчас во время ультраправых беспорядков в Великобритании.

Пользователи считают, что художник проводит параллель между действиями людей и дикими животными в зоопарке. Другие интерпретируют работы Бэнкси как комментарий к изменению климата и влиянию урбанизации на дикую природу.