Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки с собственным телохранителем

Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки, сообщает Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Утром 9 августа музыкант подрался со своим телохранителем в отеле Four Seasons Hotel George V. В потасовку вмешался охранник отеля, чтобы их разнять, и в итоге пострадал сам. По данным правоохранителей, Скотт был пьян.

Вечером 8 августа рэпера заметили на полуфинальном матче баскетбольного турнира Олимпийских игр, который прошел между Сербией и США. В игре победили американцы.

В июне Скотта арестовали во флоридском городе Майами-Бич за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, но позже отпустили под залог.