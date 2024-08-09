Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки с собственным телохранителем

Сегодня в 16:26
Фото: MEGA/Getty Images

Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки, сообщает Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Утром 9 августа музыкант подрался со своим телохранителем в отеле Four Seasons Hotel George V. В потасовку вмешался охранник отеля, чтобы их разнять, и в итоге пострадал сам. По данным правоохранителей, Скотт был пьян.

Вечером 8 августа рэпера заметили на полуфинальном матче баскетбольного турнира Олимпийских игр, который прошел между Сербией и США. В игре победили американцы.

В июне Скотта арестовали во флоридском городе Майами-Бич за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, но позже отпустили под залог.

На следующий день после новостей о задержании на сайте музыканта стали продавать футболку с его магшотом, на котором он улыбается, и надписью «Это Майами».

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