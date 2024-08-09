Николас Кейдж мог сыграть в «Дэдпуле и Росомахе»

Сегодня в 17:01
Фото: «Централ Партнершип»

Райан Рейнолдс рассказал в интервью Collider, что Николас Кейдж мог сыграть в «Дэдпуле и Росомахе».

На вопрос, приглашали ли актера на роль Призрачного гонщика, Рейнолдс ответил: «Да, разговор, конечно, был. Да, но увы». По словам актера, создатели картины обсуждали с Кейджем его возможное появление.

Николас Кейдж сыграл Джонни Блейза (Призрачного гонщика) в двух фильмах «Призрачный гонщик» (2007) и «Призрачный гонщик: Дух мести» (2011).

Эти ленты были выпущены компанией Sony, в то время как в «Дэдпуле и Росомахе» появились актеры, сыгравшие главные роли в картинах Marvel, которые разрабатывались и распространялись компанией Fox.

Осторожно, спойлеры!

В «Дэдпуле и Росомахе» снялись несколько актеров, повторивших образы героев комиксов прошлых лет, от Электры Дженнифер Гарнер до Джонни Шторма Криса Эванса и Блэйда Уэсли Снайпса.

Подробности по теме
«Твои бы слова да Богу в уши»: Ченнинг Татум сказал, что молится об отдельном фильме про Гамбита
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами