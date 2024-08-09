Райан Рейнолдс рассказал в интервью Collider, что Николас Кейдж мог сыграть в «Дэдпуле и Росомахе».

На вопрос, приглашали ли актера на роль Призрачного гонщика, Рейнолдс ответил: «Да, разговор, конечно, был. Да, но увы». По словам актера, создатели картины обсуждали с Кейджем его возможное появление.

Николас Кейдж сыграл Джонни Блейза (Призрачного гонщика) в двух фильмах «Призрачный гонщик» (2007) и «Призрачный гонщик: Дух мести» (2011).

Эти ленты были выпущены компанией Sony, в то время как в «Дэдпуле и Росомахе» появились актеры, сыгравшие главные роли в картинах Marvel, которые разрабатывались и распространялись компанией Fox.

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