В России блокируют мессенджер Signal

В России начали блокировать защищенный мессенджер Signal, передают «Важные истории»*. На это обратили внимание журналисты издания. Также о сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи сервисов «Сбой.рф» и Downradar.

По данным издания, рост жалоб на работу мессенджера зафиксировали рано утром 9 августа, а к середине дня на портале «Сбой.рф» оставили уже более 1800 сообщений о проблемах в работе сервиса.

Россияне жалуются, что сообщения в мессенджере не приходят и не отправляются при подключении без использования VPN или включения опции «Обход цензуры».

В отличие от других мессенджеров Signal использует протокол сквозного шифрования для всех чатов. Благодаря этому переписка там защищена от перехвата оператором сотовой связи.

9 августа Роскомнадзор запросил у операторов связи информацию об адресах расположения серверов Google. По мнению экспертов «Коммерсанта», через эти серверы можно будет эффективнее блокировать трафик YouTube в России — видеохостинг полностью [перестал] работать у части россиян накануне.