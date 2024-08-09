150 Райанов собрались в Нью-Йорке, чтобы посмотреть «Дэдпула и Росомаху» с Райаном Рейнолдсом

Некоммерческая организация Ryan Meetup провела в Нью-Йорке очередную встречу людей с именем Райан. На этот раз мероприятие было посвящено выходу фильма «Дэдпул и Росомаха», где одну из главных ролей сыграл Райан Рейнолдс.

Встреча Райанов в нью-йоркском кинотеатре прошла 27 июля и собрала около 150 человек. Отчет с нее несколько дней назад появился в инстаграме* Ryan Meetup.

«Мы заполнили целый театр людьми с именем Райан, чтобы поддержать приятеля Райана в кино», — отметили организаторы. Все присутствующие были в тематических футболках, которые пожертвовал один из Райанов. Другой Райан пожертвовал бутылку джина.

Случайная прохожая, как утверждается в видеоотчете, легально изменила свое имя на Райан. Перед самим фильмом Райаны посмотрели рекламу авиакомпании Ryanair. А во время, до и после неоднократно скандировали имя Райан.

Поскольку в фильме вместе с Райаном Рейнолдсом участвует Хью Джекман, в кинотеатр пригласили одного Хью, но его полное имя Хью Райан. После сеанса можно было получить автограф у девушки, которую зовут Райан Рейнолдс, а затем отправиться на афтепати в ночной клуб, дружественный к Райанам. Всем Райанам вход на вечеринку был бесплатный.

Мероприятия Ryan Meetup начала проводить в феврале прошлого года фотографка из Бруклина Райан Роуз. Встречи проходят ежемесячно в разных городах США. Чтобы присоединиться, нужно документально подтвердить, что вас зовут Райан. Брайанов на мероприятия не пускают, поскольку, как поясняется на сайте проекта, Брайаны — это Райаны категории «Б».