РКН запросил у операторов связи данные о расположении серверов Google

Роскомнадзор запросил у операторов связи информацию об адресах расположения серверов Google, передает «Коммерсант». По мнению источников издания, через эти серверы можно будет эффективнее блокировать трафик YouTube в России.

Запрос от Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного РКН, получили операторы по всей России. В сообщении их просят предоставить данные об IP-адресах подсети и адресах узлов связи, на которых осуществлено подключение серверов Google Global Cache (GGC).

Как отмечает собеседник издания, на серверы GGC обычно не распространяется действие технических средств противодействия угрозам, которые используют для фильтрации трафика и блокировки запрещенных ресурсов. Эксперт считает, что РКН стремится узнать о размещении серверов, чтобы понять, «где блокировка работает, а где нет».

8 августа у части россиян полностью перестал работать YouTube. Пользователи сообщили, что у них не открывается ни сайт, ни приложения видеохостинга. За неделю до этого россияне уже массово жаловались на замедленную загрузку видео и проблемы с доступом к сайту.