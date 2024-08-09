В Польше нашли потерянный 500 лет назад компас Коперника

На территории польского замка Фромборк XIV века нашли 500-летний компас, принадлежавший астроному Николаю Копернику. Об этом сообщает Daily Mail.

Компас, изготовленный из медного сплава, был найден археологами-любителями, которые с помощью георадара прочесали территорию замка. Именно в этом месте астроном сделал большинство своих важных открытий и усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля.

«В саду, где Николай Коперник проводил свои астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века. Эта невероятная находка не только возвращает нас в эпоху, когда Коперник совершал свои революционные открытия, но и открывает новые возможности для понимания методов его работы.