В Польше нашли потерянный 500 лет назад компас Коперника

На территории польского замка Фромборк XIV века нашли 500-летний компас, принадлежавший астроному Николаю Копернику. Об этом сообщает Daily Mail.
Компас, изготовленный из медного сплава, был найден археологами-любителями, которые с помощью георадара прочесали территорию замка. Именно в этом месте астроном сделал большинство своих важных открытий и усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля.
«В саду, где Николай Коперник проводил свои астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века. Эта невероятная находка не только возвращает нас в эпоху, когда Коперник совершал свои революционные открытия, но и открывает новые возможности для понимания методов его работы.
Благодаря сотрудничеству с археологами мы узнали, что этот компас мог использоваться для точных измерений, которые были крайне важны для астрономических исследований», — написала в своих соцсетях группа Warminska Grupa Exploracyjna, которая нашла компас, опубликовав фотографию.