«Впереди целая Россия и всего семь отцов»: вышел трейлер сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым

Okko представил трейлер «Юга» — восьмисерийного приключенческого роуд-муви для всей семьи от режиссера Ивана Соснина. Премьера сериала пройдет в онлайн-кинотеатре 22 августа.

Главные роли исполнили Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»), Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев. Автором сценария и креативным продюсером выступил Алим Бесчоков («Гусар», «Ира», «Неличная жизнь»).

Сериал расскажет о скромном подростке Юге Кипене, воспитанном бабушкой. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие герой находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется на его поиски. Потенциальные папы разбросаны по России, и Югу придется пересечь всю страну (и побывать в ее самых красивых уголках!), чтобы встретиться с каждым.

«Тема отцов и детей, безотцовщины со мной с самого детства ― я сам вырос без отца, никогда его не видел. И многие свои короткометражные фильмы я посвятил поиску отца. И когда я прочитал сценарий „Юга“, то подумал, что это написано как будто специально под меня. Это было настолько похоже на то, как я все это чувствую и вижу, что я сразу согласился», — поделился режиссер Иван Соснин.

Он отметил, что «Юг» снимали в восьми разных регионах страны, пролетев тысячи километров на самолетах. «Можно сказать, все прошлое лето мы провели в воздухе, исколесили всю страну, поэтому в каждой серии зрителя ждут новые локации и новые герои», — добавил Соснин.