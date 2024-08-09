Колин Фаррелл впервые рассказал о состоянии своего сына с синдромом Ангельмана

В новом интервью People Колин Фаррелл рассказал о своем сыне, страдающем редким неврологическим заболеванием — синдромом Ангельмана, и объявил, что запускает фонд для поддержки людей с задержкой умственного развития.

По словам актера, его сыну Джеймсу, которому сейчас 20 лет, поставили диагноз, когда тому было два с половиной года. Он отметил, что сначала ребенку поставили ошибочный диагноз «церебральный паралич», который во многом похож на синдром Ангельмана.

«Единственная причина, по которой я это рассказываю, — это тот факт, что я не могу спросить Джеймса, хочет ли он этого», — признался актер, впервые раскрывший детали состояния своего сына.

«То есть я могу. Я говорю с Джеймсом так, как будто ему 20 лет и он в совершенстве владеет английским языком и обладает соответствующими возрасту когнитивными способностями. Но я не могу получить от него конкретный ответ, устраивает ли его все это или нет, поэтому мне приходится принимать решение, основываясь на знании характера Джеймса, того, какой он человек, и доброты, которая есть в его сердце», — уточнил актер.

«К счастью, у Джеймса уже 10 или 11 лет не было приступов, но я ездил в машинах скорой помощи, был с ним в больнице», — сказал Фаррелл.

Он добавил, что многие семьи испытывают трудности с поиском поддержки и помощи, когда речь идет об уходе за ребенком с нарушениями интеллекта, тем более что в некоторых штатах по всей стране многие виды социальной поддержки прекращаются по достижении 21 года.

«У меня есть определенный достаток, ведь я уже 20 с лишним лет делаю карьеру в кино, и мы все еще пытаемся найти ту поддержку, которую Джеймс заслуживает», — сообщил Фаррелл.

По его словам, забота о Джеймсе и наблюдение за тем, как растет его сын, дали ему возможность «смотреть на человека, человеческое тело и жизнь как на чудо, потому что я вижу, как сильно он борется с вещами, о которых я никогда бы не подумал и которые многие из нас воспринимают как должное».

«Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением», — добавил он.

Фаррелл объявил о создании фонда The Collin Farrell Foundation. Он подчеркнул, что хочет предоставить «больше возможностей семьям, у которых есть ребенок с особыми потребностями, получить поддержку во всех сферах жизни».