«Твои бы слова да Богу в уши»: Ченнинг Татум сказал, что молится об отдельном фильме про Гамбита

Ченнинг Татум, сыгравший эпизодическую роль Гамбита в недавнем блокбастере «Дэдпул и Росомаха», заявил, что все еще грезит полноценным фильмом об этом персонаже.

«Я очень на это надеюсь. Твои бы слова да Богу в уши. Воплоти это в жизнь, друг мой, пожалуйста», — ответил он журналисту Variety на вопрос, можем ли мы ожидать отдельной картины о герое вселенной «Люди Икс».

Как отмечает издание, Татум и его партнер по продюсированию Рид Кэролайн потратили четыре года на разработку самостоятельного фильма о Гамбите для 20th Century Fox, но проект не состоялся после слияния Disney и Fox в 2019 году.

Актер признался, что уже не раз обсуждал вопрос с руководством Marvel и Disney. «Я, конечно, говорил с ними об этом. Я говорил, что хочу этого последние 10 лет. Все в руках Боба Айгера и Кевина Файги. Я молюсь Богу», — сказал он.

В конце июля Татум поблагодарил Райана Рейнолдса в своем инстаграме* за то, что тот оживил его версию персонажа. «Я думал, что потерял Гамбита навсегда, но Рейнолдс боролся за меня и за него», — написала звезда фильма «Супер Майк!».

«Думаю, я навсегда в долгу перед ним. Не уверен, что когда‑нибудь смогу сделать что‑то столь же значимое. Я люблю тебя, приятель», — добавил он.