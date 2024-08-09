В Курской области объявили ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщило МЧС.

Решение установить в регионе федеральный уровень реагирования приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что оперативная обстановка в области остается сложной. Вынужденным переселенцам организована система оказания помощи, добавил он.

В Курской области рядом с украинской границей с утра 6 августа идут бои. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что регион атаковали не менее 1000 солдат ВСУ. Они используют танки, бронемашины и системы залпового огня. Приграничные населенные пункты регулярно обстреливаются артиллерией, ракетами и беспилотниками.

По данным Минздрава на 8 августа, от обстрелов в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о гибели шести мирных жителей: водителя микроавтобуса в Рыльском районе, водителя автомобиля в селе Комаровка, жительницы Суджи, водителя и фельдшера, находившихся в автомобиле скорой помощи, человека, который эвакуировался из Горнальского мужского монастыря.