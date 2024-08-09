Дагестанка Айшат Магомедова, ранее похищенная родственниками, сообщила о возвращении в Москву

Айшат Магомедова, 18-летняя студентка, которую похитили и увезли в Дагестан родственники, рассказала, что вернулась в Москву и находится в безопасности. Видеообращение девушки и ее подруги опубликовал правозащитный проект «Марем».

«Со мной все хорошо. Я нахожусь в Москве, и родители меня отпустили», — рассказала в ролике Магомедова. При этом на ее лице виден синяк.

По словам правозащитников, Айшат удалось вернуть благодаря огласке, быстрой реакции СК и поддержке подписчиков. Они рассказали, что накануне после медицинского освидетельствования и снятия побоев следователь отвез Айшат обратно к родственникам. Правоохранитель потребовал, чтобы девушке позволили воспользоваться телефоном. Отец отдал Айшат ее документы и сказал, что она может идти, куда хочет.

«Айшат сразу же связалась с подругами и попросила помочь ей вернуться в Москву. Ей купили билет на ближайший самолет, вызвали такси. Сейчас она снова со своими друзьями, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили сотрудники «Марем».

Магомедову похитили 31 июля. В этот день в ее квартиру в Люблино вломились мать, отец, дядя и тетя девушки, избили ее, забрали паспорт и вытолкали на улицу без одежды. По словам очевидицы, пострадавшую повалили на кровать, били по лицу, животу и ногам.

Подруга позвонила в полицию, но наряд так и не приехал. Близкая Айшат отметила, что у девушки серьезные проблемы с сердцем, однако родственники ее не лечат и отвечают, что «Аллах поможет».