В России хотят ввести штрафы за опасное вождение

Госдума рассмотрит в осеннюю сессию законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение. Об этом сообщают «Известия».

Под опасным вождением, в частности, подразумевается перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения аварии, препятствование обгону, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении.

За несоблюдение этих требований предлагается ввести штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении — лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

Авторы законопроекта рассчитывают, что новые нормы начнут действовать со следующего года.