В России хотят ввести штрафы за опасное вождение

Сегодня в 11:17
Фото: why kei/Unsplash

Госдума рассмотрит в осеннюю сессию законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение. Об этом сообщают «Известия».

Под опасным вождением, в частности, подразумевается перестроение при интенсивном движении, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения аварии, препятствование обгону, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении.

За несоблюдение этих требований предлагается ввести штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении — лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

Авторы законопроекта рассчитывают, что новые нормы начнут действовать со следующего года.

После появления в ПДД нормы «опасное вождение» санкций за нее так и не ввели, отметил один из соавторов инициативы, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. «Этот правовой пробел необходимо устранить, так как инциденты с опасным вождением в стране происходят регулярно. Есть лихачи с машинами, оснащенными мощным двигателем, которые любят поиграть в шашечки на дороге или подрезают других водителей, провоцируя аварии и создавая угрозы жизни другим участникам дорожного движения», — добавил он.

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