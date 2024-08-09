Власти Венесуэлы заблокировали X на 10 дней из‑за конфликта с Маском

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы заявила, что на 10 дней «выводит из обращения» соцсеть X в качестве «меры предосторожности». Соответствующий указ подписал президент республики Николас Мадуро, говорится в сообщении его канцелярии в соцсети Маска.

«В Венесуэле есть закон, есть Конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать», — цитирует канцелярия слова Мадуро.

«Илон Маск — владелец X, и он нарушил все правила самой социальной сети. Она разжигает ненависть, гражданскую войну, смерть и конфронтацию. В Венесуэле есть закон, и мы будем его применять», — добавил президент.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. По итогам подсчета голосов Национальный избирательный совет объявил о победе действующего главы государства Николаса Мадуро, для которого новый срок стал уже третьим. По данным избирательного совета, он набрал 51,2% голосов.

Оппозиция Венесуэлы не признала итоги выборов, и в стране начались массовые протесты. Комментируя результаты выборов в Венесуэле, Илон Маск заявил, что статистика говорит о победе оппозиции. «Позор диктатору Мадуро», — написал миллиардер.

Мадуро вызвал бизнесмена на дуэль, назвав заклятым врагом и предположив, что он хочет вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет». Маск принял предложение президента, отметив, что Мадуро — «крупный парень» и им предстоит «настоящая драка».