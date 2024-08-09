Россияне выбрали главных скуфов, альтов, масиков и штрихов в литературе

Главный скуф в литературе, по мнению россиян, — Вернон Дурсль из книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сервисы «Литрес» и LiveLib, которые спросили пользователей, какие литературные персонажи больше всего подходят на роль типичных скуфов, альтов, масиков и штрихов.
Типаж скуфа характеризуется консервативностью, неопрятностью и нетактичностью. Дурсля как главного скуфа выбрали 20% опрошенных, а кроме него в тройку попали Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова и Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории» Чарльза Диккенса.
Среди альтов выделили Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети», за которого проголосовали 23% респондентов. Альты — это последователи определенной субкультуры или те, кто придерживается не принятых в обществе взглядов на жизнь. К такому типажу также причислили Александра Чацкого из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова, Шерлока Холмса из цикла рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойла и Мастера из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.
На роль главного масика выбрали Владимира Ленского из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Этот типаж характеризуется стабильностью, заботой и уважением к женщинам. На втором месте оказался мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», на третьем — Джей Гэтсби из произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».
Звание главного тюбика в литературе получил Евгений Онегин, которого выбрали 23% опрошенных. Мужчины такого типа самые проблемные в романтическом плане — они склонны к манипуляциям и при этом неуверенные в себе. К тюбикам также отнесли Дориана Грея из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда и Анатоля Курагина из «Войны и мира» Льва Толстого.
Драко Малфой, по мнению россиян, стал главным штрихом. В этой роли его увидели 22% респондентов. Штрихи — шустрые молодые люди, ведут себя немного вызывающе и непрочь поучаствовать в криминальных делах. Второй по популярности претендент — Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте, третий — Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Чака Паланика.