Россияне выбрали главных скуфов, альтов, масиков и штрихов в литературе

Главный скуф в литературе, по мнению россиян, — Вернон Дурсль из книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сервисы «Литрес» и LiveLib, которые спросили пользователей, какие литературные персонажи больше всего подходят на роль типичных скуфов, альтов, масиков и штрихов.

Типаж скуфа характеризуется консервативностью, неопрятностью и нетактичностью. Дурсля как главного скуфа выбрали 20% опрошенных, а кроме него в тройку попали Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова и Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории» Чарльза Диккенса.

Среди альтов выделили Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети», за которого проголосовали 23% респондентов. Альты — это последователи определенной субкультуры или те, кто придерживается не принятых в обществе взглядов на жизнь. К такому типажу также причислили Александра Чацкого из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова, Шерлока Холмса из цикла рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойла и Мастера из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

На роль главного масика выбрали Владимира Ленского из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Этот типаж характеризуется стабильностью, заботой и уважением к женщинам. На втором месте оказался мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», на третьем — Джей Гэтсби из произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Звание главного тюбика в литературе получил Евгений Онегин, которого выбрали 23% опрошенных. Мужчины такого типа самые проблемные в романтическом плане — они склонны к манипуляциям и при этом неуверенные в себе. К тюбикам также отнесли Дориана Грея из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда и Анатоля Курагина из «Войны и мира» Льва Толстого.