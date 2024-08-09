Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Олимпиады в Париже

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в воскресенье состоятся выступления Билли Айлиш, Снуп Догга и Red Hot Chili Peppers, передает Variety со ссылкой на многочисленные источники.

Предзаписанные и живые сеты артистов будут транслировать из Лос-Анджелеса. Продюсером концерта выступит Бен Уинстон, работавший над премией «Грэмми» и проектом CBS «Вечер с Адель» в 2021 году.

Ожидается, что выступления артистов последуют за номером Тома Круза, информация о котором просочилась в сеть на прошлой неделе. Как сообщает Variety, актер исполнит несколько смертельно опасных трюков на мотоцикле, а затем спустится на парашюте рядом с культовым знаком Голливуда.

В конце воскресной церемонии закрытия мэр Лос-Анджелеса Карен Басс примет олимпийский огонь и привезет его домой, когда вернется из Парижа. Со следующей недели у Лос-Анджелеса будет 3 года и 11 месяцев, чтобы подготовиться к летним Играм, которые пройдут с 14 по 30 июля 2028-го.