Тысячи фанатов Тейлор Свифт спели песни певицы на улицах Вены после отмены ее концертов в Австрии

Поклонники Тейлор Свифт вышли на улицы Вены, чтобы спеть ее песни и продемонстрировать свое несогласие, на следующий день после того, как ее концерты в Австрии были отменены из‑за угрозы теракта. Об этом рассказала Би-би-си.

Сотни фанатов устроили импровизированный митинг под открытым небом, чтобы показать разочарование от того, что они не увидят американскую суперзвезду во время ее тура «Eras».

«Все обнимались друг с другом. Это был действительно прекрасный момент общения, просто признание того, что нам всем печально, что мы не можем увидеть Тейлор. Очень грустно, что произошло это ужасное событие, направленное в основном против женщин и девушек на концерте. Но свифтис очень стойкие. Видя нас, люди просто продолжали заниматься своими делами, были добры, обменивались браслетами дружбы и пели песни», — рассказала одна из участниц акции.

В социальных сетях прохожие написали слова мелом на тротуаре у стадиона, где должно было состояться выступление Свифт, которые отсылали к текстам ее песен: «К черту патриархат (и террористов)», «Вот почему мы не можем иметь ничего хорошего».

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Местные заведения выступили в поддержку поклонников поп-певицы. «Моя дочь услышала, как на улице играет песня Тейлор Свифт, и остановилась», — прокомментировал один из собеседников Variety. «У этого здания была вывеска. Мы не поняли, что это церковь, но там была вывеска: „Дорогие свифтис, мы сочувствуем вам. Приглашаем вас зайти и спеть, чтобы развеять свою печаль“», — добавил он.

Концерты Свифт в столице Австрии должны были состояться 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Его представители заявили, что выступления были отменены «в связи с подтверждением властей планируемого теракта на стадионе».

Отмене предшествовала масштабная полицейская операция в городе Терниц в Нижней Австрии. В результате нее был арестован 19-летний мужчина, который, по словам директора службы общественной безопасности МВД Австрии Франца Руфа, недавно присягнул на верность ИГИЛ*.

У задержанного конфисковали химические вещества для дальнейшего исследования. По предварительным данным, в центре планов его нападения были концерты Свифт.