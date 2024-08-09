Четвертую за неделю работу Бэнкси украли спустя несколько часов после появления

Последняя работа Бэнкси на тему животных была украдена из Лондона спустя всего несколько часов после появления на улицах города, передает The Guardian.

Новая иллюстрация художника представляла собой трафарет воющего волка, нарисованный на спутниковой антенне на вершине здания на Рай-Лейн в Пекхэме, на юго-востоке Лондона. Это четвертая работа в новой коллекции Бэнкси, которая появилась в разных местах британской столицы на этой неделе.

Уличный художник из Бристоля, чья личность остается неизвестной, опубликовал несколько фотографий из новой серии в своем инстаграме*. Первая работа, которую он обнародовал в понедельник, находится возле моста Кью на юго-западе Лондона. На ней изображен козел, стоящий на уступе, с которого вниз падают камни, — как раз над тем местом, куда направлена камера видеонаблюдения.

Во вторник художник добавил в серию еще один рисунок: силуэты двух слонов с хоботами, тянущимися друг к другу из закрытых окон на стене дома в Челси, на юго-западе Лондона. Третья работа на животную тематику в Лондоне — три обезьяны, качающихся на мосту на Брик-Лейн, — появилась в среду в районе улицы Гримсби, недалеко от Шордич-Хай-стрит.

Посты Бэнкси в социальных сетях подтвердили, что работы подлинные. Он не сделал ни одной подписи к фотографиям, что вызвало активные споры в интернете по поводу их значения.

Некоторые назвали коллекцию «лондонским зоопарком» и выдвинули теории относительно их смыслового содержания. Одна из популярных идей, циркулирующих в социальных сетях, заключается в том, что Бэнкси сравнивает недавних ультраправых бунтовщиков с животными из зоопарка.

Серия стала его первой публичной работой после трюка на «Гластонбери» в июне, когда созданная художником лодка с мигрантами «проплыла» над толпой во время выступления бристольской постпанк-группы Idles и рэпера Little Simz.