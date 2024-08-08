Тренер «Арсенала» Микель Артета нанял карманников, чтобы преподать своим игрокам урок

Тренер «Арсенала» Микель Артета провел необычный эксперимент на игроках своей команды во время совместного ужина. Он тайно нанял команду профессиональных карманников, которым было поручено похитить телефоны и кошельки у игроков. Об этом рассказал The Athletic.

В конце трапезы испанец попросил игроков вывернуть карманы. Несколько футболистов поняли, что у них пропали ценные вещи. Артета заявил, что трюк призван научить их всегда оставаться начеку.

Неизвестно, насколько хорошо эта выходка была воспринята игроками «Арсенала» в тот вечер, но болельщики отреагировали на урок довольно негативно.

«Вот как нужно строить доверительные отношения с игроками, обворовывая их всех», — написал один из фанатов в соцсети X. «И они больше никогда не будут ему доверять», — предположил другой.

«Бро думает, что карманник подготовит их к победе в лиге», — добавил третий. «Как это связано с футболом или победой в лиге?» — спросил другой шокированный пользователь X.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Он стал первым клубом испанца в его самостоятельной тренерской карьере, до этого на протяжении трех сезонов Артета ассистировал Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».