Райан Рейнольдс «ворвался» на интервью к Брэндону Скленару. А еще позвал маму и Хью Джекмана

Звезда «Дэдпула и Росомахи» Райан Рейнольдс поделился роликом, в котором он берет шуточное интервью у коллеги своей жены Блейк Лайвли по романтической драме «Все закончится с нами» Брэндона Скленара.

Райан удивляет Скленара во время череды интервью в поддержку картины. «Это здорово. Не каждый день муж берет интервью у любовного интереса своей жены в фильме, обалдеть!» — говорит Райан, когда Скленар задается вопросом о его внезапном появлении.

«Давай начнем, ладно? Итак, я видел, как вы позировали на фото с миссис Рейнольдс, и… простите, как вы ее называете? У вас есть прозвища друг для друга или что‑то в этом роде?», —спрашивает Рейнольдс.

Он расспрашивает Скленара о «вызывающей» фотосессии, а в какой‑то момент останавливается на фотографии его попы. «Это генетика? Ты делаешь какие‑то специальные приседания? Ты тыквы туда тайком засовываешь?» — допытывается исполнитель роли «Дэдпула».

Актер признается, что «его сердце колотится как сумасшедшее», напоминая ему о «том метамфетаминовом трипе». Не выдерживая, Скленар предлагает коллеге взять перерыв. «От Блейк? Конечно», — отвечает Рейнольдс, у которого с Лайвли четверо детей.

Когда после долгих и неловких объятий звезда «Главного героя» наконец уходит, вместо него напротив Брэндона появляется мать Райана Тэмми Рейнольдс.

«Не каждый день свекровь главной героини берет интервью у ее любовного интереса и человека, который пытается заменить моего милого медвежонка Райана», — произносит Тэмми. Однако, как и ее сын, она оказывается не в состоянии устоять перед обаянием Скленара.

Она даже сообщает ему, что ее муж, Джеймс, умер в 2015 году и что ее сын ищет нового отца. Райан снова появляется в кадре и просит Скленара моргнуть один раз, если он хочет стать его новым папой, на что последнему приходится непроизвольно согласиться.

Когда уходит Тэмми, ее заменяет лучший друг и коллега Райана по «Дэдпулу и Росомахе» Хью Джекман. «Не каждый день парень берет интервью у любовного интереса жены своего лучшего друга и парня, который пытается заменить Райана в качестве мужа. А я — его лучший друг», — грозно говорит Джекман.

Австралиец сообщает, что у него есть всего один вопрос к Скленару: «Какого черта ты возишься с женой моего лучшего приятеля?». Но и он вскоре влюбляется в американского актера. В конце концов, он, Райан и Тэмми с восторгом отзываются об Скленаре, а в конце Джекман даже заявляет: «Я думаю, мы нашли следующего Росомаху».